Reggio, il Console Alessandro Mignini ospite d’onore del Premio Simpatia della Calabria

Il Dott. Alessandro Mignini, al Consolato generale a Londra con funzioni di console dal 16 ottobre 2023 , sarà ospite d’onore della diciottesima edizione del Premio Simpatia della Calabria il prossimo 6 settembre nella splendida location del Circolo tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria. Ricordiamo che il Console generale a Londra è il Dott Domenico Bellantone, eccellenza Calabrese ,nato a Reggio Calabria.

Il Console generale è coadiuvato da altri due Consoli, il Dott Alessandro Mignini e la dottssa Rossella Gentili. Il Console Alessandro Mignini è laureato all’università di Bologna in Scienze Internazionali e Diplomatiche e laurea in Lingue e Letterature Straniere. Dopo aver vinto il concorso è stato nominato segretario di Legazione per la carriera Diplomatica, diversi i suoi incarichi a livello diplomatico, tra cui secondo segretario commerciale a Baghdad, poi confermato nella stessa sede con funzioni di primo segretario commerciale. Al Consolato Generale in Londra con funzioni di Console dal 16 ottobre 2023 . Un parterre di grandi personalità sarà presente allo storico Circolo tennis Rocco Polimeni, ricordiamo le già annunciate presenze degli imprenditori Cav Pippo Callipo e del Dott.Nuccio Caffo.