Reggio Calabria, Ventura: “Spirlì segua l’esempio di Occhiuto e si dimetta dalla Fondazione ex IRSSEC”

“Le dimissioni dell’ex presidente regionale Roberto Occhiuto dall’incarico di commissario regionale alla sanità vanno accolte come un’apprezzabile azione politicamente coerente e istituzionalmente responsabile in vista delle prossime elezioni che lo vedranno nuovamente impegnato. Una pari decisione si auspica ed attende possa giungere anche dal commissario della Fondazione ex IRSSEC Antonino Spirlì, il quale ha manifestato la propria volontà di candidarsi. Un’azione che per tempo e pubblicamente è già stata chiesta nelle scorse settimane all’indomani della candidatura”. A rilasciare questa dichiarazione è stato il giurista Francesco Ventura, attivista per la rivitalizzazione linguistica per la minoranza greca di Calabria.

Ventura ha al suo attivo la promozione di alcuni dossier relativi alle criticità delle politiche linguistiche minoritarie regionali ed ha per tempo segnalato “forti perplessità sul come e sul modo si sia giunti alla modifica dello Statuto della fondazione regionale oggi retta dal commissario Spirlì, un ruolo ricoperto su nomina di fiducia dell’ex presidente Occhiuto”.