Reggio Calabria: urla, schiamazzi e litigate notturne tra i clienti al McDrive, residenti esasperati

StrettoWeb

“Buongiorno redazione di StrettoWeb, sono una vostra lettrice e purtroppo ormai stremata per le varie vicende susseguitesi sono costretta a scrivervi per segnalarvi la situazione che viviamo ogni notte. Urla, schiamazzi, accelerazioni a tutte le ore nei parcheggi sotto al MC drive. Per poi assistere anche alle litigate tra i clienti. Chiediamo più controlli e più sanzioni. Soprattutto di notte. Per favore segnalate”. E’ questa la segnalazione di una lettrice di StrettoWeb esasperata dalla situazione che vivono ogni notte i residenti della zona sud della città vicino al McDrive.