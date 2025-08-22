Reggio Calabria, tragico incidente sulla SP17: un morto e cinque feriti

StrettoWeb

Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 17, in località Don Gabriele di San Pietro di Caridà, all’incrocio per Zungri. Nel violento impatto ha perso la vita R.F., 79enne originario del paese, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e considerata la gravità dell’accaduto, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso da Lamezia Terme. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’anziano coinvolto nello scontro non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorritori. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.