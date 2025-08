Reggio Calabria: tragico incidente stradale tra Rosarno e San Ferdinando, 2 morti. I NOMI

StrettoWeb

Dramma lungo la strada provinciale tra Rosarno e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove un violento impatto tra due auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato la morte di due persone, marito e moglie, Silvia Fiumara e Pasquale Papasidero. Nel grave incidente stradale è rimasta ferita un’altra persona, ricoverata urgentemente in ospedale a causa delle ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti alcune ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire il traffico.