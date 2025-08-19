Reggio Calabria, tragedia in spiaggia a Roccella Jonica: uomo muore colto da malore improvviso

StrettoWeb

Momenti di paura questa mattina a Roccella Jonica, dove un uomo di circa 50 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore nei pressi di uno stabilimento balneare. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha iniziato a stare male intorno alle ore 10:30 di questa mattina mentre si trovava in acqua, è riuscito a raggiungere la spiaggia ma subito dopo ha avuto un arresto cardiaco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con l’arrivo anche dell’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I soccorritori, dopo circa 40 minuti di manovre salvavita, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La spiaggia è rimasta a lungo sotto shock per la drammatica vicenda.