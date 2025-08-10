Reggio Calabria, tanti incidenti nel sabato sera: il più grave sulla Gallico-Gambarie, causato da un cinghiale

StrettoWeb

Sono stati due gli incidenti di maggiore rilievo che si sono verificati nella notte a Reggio Calabria. Il primo sulla Gallico-Gambarie, all’una circa, un motociclista ha investito violentemente un cinghiale uccidendolo sul colpo. A causa dell’impatto il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e procurandosi numerose fratture e e contusioni i. È stato soccorso e si trova al GOM. Il secondo sinistro a Ravagnese superiore intorno alle 4, un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo impattando e danneggiando tre auto parcate. Sottoposto a test etilometrico, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con con un tasso superiore di 4 volte i limiti di legge. Per lui immediata la denuncia ed il ritiro della patente.