Reggio Calabria, tamponamento sulla SS106 a Lazzaro: traffico in tilt | FOTO LIVE

Un incidente si è verificato pochi minuti fa, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 31 agosto 2025, lungo la SS106 Reggio Calabria-Taranto, nel territorio di Lazzaro, comune di Motta San Giovanni, in direzione Reggio Calabria. Si è trattato di un tamponamento tra due automobili, avvenuto proprio in una delle giornate di traffico più intenso dell’estate, l’ultima domenica di agosto.

Nessun ferito, ma traffico in tilt

Fortunatamente non si registrano feriti né particolari criticità: i conducenti sono usciti illesi e non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Tuttavia, le conseguenze sul traffico sono rilevanti. L’incidente sta infatti provocando gravi rallentamenti alla circolazione, con una lunga coda che parte da Riace Capo d’Armi e arriva fino a Lazzaro, creando disagi a centinaia di automobilisti di ritorno dal mare.

Disagi per i rientri domenicali

La viabilità sulla Statale 106, già notoriamente complessa nei periodi di maggiore afflusso, è stata ulteriormente aggravata dall’incidente, con file e rallentamenti che hanno interessato gran parte del traffico diretto verso Reggio Calabria. Molti cittadini, reduci da una giornata trascorsa sulle spiagge joniche, si sono trovati imbottigliati in lunghe attese sotto il sole di fine agosto.