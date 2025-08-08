Reggio Calabria, Suor Veronica celebra i 50 anni di vocazione religiosa a Mosorrofa: una messa di ringraziamento e testimonianza di fede

StrettoWeb

Mosorrofa 7 agosto 2025, in via Strapunti Largo Leotta con l’altare predisposto all’ingresso della sala parrocchiale dedicata al can A. Caridi si è svolta una messa per onorare i cinquant’anni di professione religiosa di Suor Veronica alla sequela di San Gaetano Catanoso.

Nel saluto iniziale Pasquale Andidero, presidente di Azione Cattolica, comunica che la comunità parrocchiale, il parroco don Mimmo Labella e l’Azione Cattolica locale hanno fortemente voluto festeggiare questa ricorrenza in questo luogo, davanti a questa sala parrocchiale perché è un luogo simbolo. San Gaetano Catanoso è stato qui. Nel suo libro I miei ottanta anni di vita il can A. Caridi, a cui è dedicata questa Sala Parrocchiale, descrivendo come è nata l’ACI a Mosorrofa racconta che dopo aver, nel 1911, istituito il Circolo Giovanile S. Antonio (Gioventù Maschile) e aver ricevuto l’approvazione dal Centro Nazionale ad Aprile del 1912, si è dedicato alla Gioventù Femminile.

Nel libro il can. Caridi racconta: Poi fu la volta della Gioventù Femminile la quale prima di essere “Associazione” vera e propria ebbe, insieme a tutto il popolo, un efficacissimo e riuscito Corso di Esercizi Spirituali predicato con tanta funzione ed efficacia dal defunto Don Gaetano Catanoso. Dittereo di Pentidattilo. Il maggior frutto spirituale che si è ricavato da tale predicazione fu, che oltre alla costituzione dell’Associazione Femminile di A.C. ho istituito il “Gruppo delle Lampade Viventi” avente per principale obbiettivo il Culto e la frequenza della Santa Comunione, e l’Adorazione Eucaristica giornaliera a Gesù Sacramentato, in turni di tre al giorno.

Dopo aver letto queste parole Andidero commenta: “Quindi la nascita della Gioventù Femminile e del gruppo di Adorazione perpetua sono stati i primi due frutti di San Gaetano Catanoso a Mosorrofa, il terzo lo stiamo festeggiando ora, la vocazione e consacrazione di Suor Veronica che oggi compie 50anni”.

In una piazza gremita di fedeli, suore della Congregazione Figlie del Volto Santo, dei familiari di Suor Veronica e di Suor Anna Verbaro, un’altra figlia di Mosorrofa consacratasi al Signore, don Mimmo ha presieduto la celebrazione. Nella sua toccante omelia ha messo in luce la ricchezza spirituale che una comunità riceve dalla speciale consacrazione di una sua figlia. Riferendosi poi alla predicazione che San Gaetano Catanoso aveva proferito tantissimi anni prima ha detto che la scia lasciata dai passi di un Santo rimane per sempre ed è stata questa scia ad attirare l’attenzione di Suor Veronica e a portarla alla sequela del Santo. Ha ringraziato Suor Veronica per tutto l’amore che ha riversato alla comunità parrocchiale e a chiunque abbia incontrato nella sua strada. Prima del saluto finale è stata consegnata a Suor Veronica una targa ricordo con scritto “A Suor VERONICA della CONGREGAZIONE SUORE VERONICHE DEL VOLTO SANTO. 6 AGOSTO 1975— 6 AGOSTO 2025. Nel 50° anniversario di consacrazione alla vita religiosa, la comunità di San Demetrio in Mosorrofa ringrazia il Signore per il dono della vocazione di Suor Veronica e per la sua testimonianza di fede in Cristo e nella Chiesa. Parrocchia San Demetrio Mosorrofa li 07 08 2025 Il parroco Sac. Domenico Labella”.

Nel ringraziare la comunità, il parroco e l’AC per le attenzioni ricevute, Suor Veronica ha raccontato la sua vocazione. Una vita spesa al servizio degli ultimi, con sempre davanti l’esempio e il lascito di San Gaetano Catanoso e nel cuore il profondo amore per Dio da vivere nel rapporto con le sorelle e i fratelli. Una vita vissuta nella gioia anche nei momenti difficili. La celebrazione si è conclusa con un ricordo della mamma di Suor Veronica che a breve compirà 108 anni e con una gioiosa condivisione di affetto tra i tanti che hanno partecipato alla festa.