Reggio Calabria, Sunsetland: questa sera all’Arena suonerà Dj Flash

Oggi, sabato 9 agosto, alle 19:30, il Sunsetland all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria ospita Dj Flash: stile eclettico che domina i club più esclusivi, da Milano a New York. Energia, eleganza e ritmo caratterizzano la performance musicale di Dj Flash che per oltre 15 anni è stato dj resident dell’Armani/Privé di Milano e Dubai e si è esibito in locali iconici come The Box e Little Sister di New York.

Dj Flash, milanese, ha suonato per molte star internazionali ed è stato il docente e l’animatore della Dj school di Reggio Calabria. ll Sunsetland valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto. Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro. Oggi, ore 19:30, all’Arena dello Stretto il tramonto è celebrato dalla performance di Dj Flash.