Reggio Calabria: successo per la sagra della carne di capra e maccheroni

Grande partecipazione venerdì 16 agosto a Sant’Elia di Lazzaro (RC) per la Sagra della Carne di Capra e Maccheroni, l’evento organizzato dal Condominio Sant’Elia che ha animato Largo Francesco Giorgino con piatti tipici, intrattenimento e tanta bella musica. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, ha confermato il suo successo attirando un pubblico numeroso, desideroso di riscoprire i sapori autentici della tradizione. Protagonisti indiscussi della serata sono stati la carne di capra cucinata secondo le ricette locali e i maccheroni fatti in casa, serviti con un sugo ricco e prelibato che ha conquistato tutti i presenti.

Accanto all’offerta gastronomica, non sono mancati spazi dedicati alla cultura e all’intrattenimento. Grande entusiasmo per l’area dedicata agli anni ’60 e ’70, resa ancora più suggestiva dalla distribuzione di gadget, dall’angolo “selfie” e dall’accompagnamento musicale che ha riportato il pubblico nell’atmosfera di quegli anni d’oro. L’iniziativa si è rivelata, ancora una volta, un’occasione preziosa per rafforzare i legami della comunità e condividere momenti di convivialità, tra buon cibo e tanta musica.

Il Condominio Sant’Elia, soddisfatto per la riuscita dell’evento, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e i collaboratori, dando appuntamento alla prossima edizione con la promessa di nuove sorprese, senza mai dimenticare le radici e le tradizioni che rendono unica la festa.