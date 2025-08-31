Reggio Calabria, spettacolare evento a Lazzaro: tartarughe caretta caretta nascono tra i bagnanti. Lo spettacolo della schiusa | VIDEO

StrettoWeb

La natura sa sempre come sorprenderci. Eccezionale schiusa di tartarughe Caretta Caretta è avvenuta, nella giornata odierna, sulla spiaggia di Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria tra lo stupore dei bagnanti. Dopo la nascita, le tartarughe hanno immediatamente raggiunto il mare. La schiusa delle uova è uno dei momenti più straordinari e delicati della vita marina, un vero spettacolo della natura che si ripete da milioni di anni.

Tartaruga caretta caretta

La tartaruga caretta caretta, detta anche tartaruga comune, è una specie marina appartenente alla famiglia Cheloniidae. Si distingue per il carapace robusto di colore bruno-rossastro e per la grande testa che le permette di frantumare gusci duri. Può raggiungere 1,20 metri di lunghezza e superare i 100 chilogrammi di peso. È diffusa in tutti gli oceani temperati e tropicali e nel Mar Mediterraneo è la specie più comune. La sua dieta è onnivora: si nutre di crostacei, molluschi, meduse, pesci e alghe. La riproduzione avviene sulle spiagge sabbiose, dove la femmina depone fino a 120 uova per nido.

L’incubazione dura circa due mesi e i piccoli, appena nati, corrono verso il mare guidati dalla luce naturale. La temperatura della sabbia determina il sesso dei nascituri, un fattore influenzato dal clima. È una specie minacciata da pesca accidentale, plastica, inquinamento e perdita di habitat. Inserita nella lista rossa IUCN come vulnerabile, rappresenta un simbolo della fragilità degli ecosistemi marini.