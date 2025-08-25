Reggio Calabria si prepara a Festa di Madonna: fede e tradizione in città, ecco dove saranno bancarelle e giostre | DETTAGLI

StrettoWeb

La città di Reggio Calabria si prepara a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti dell’anno: la Festa della Madonna della Consolazione, patrona e simbolo religioso per eccellenza della comunità reggina. Come da tradizione, i festeggiamenti avranno inizio la mattina del secondo sabato di settembre, con la solenne processione che accompagnerà la Sacra Effigie dalla Basilica dell’Eremo fino alla Basilica Cattedrale, cuore spirituale della città.

Premesso che:

• la festa di Santa Maria Madre della Consolazione, più comunemente chiamata festa della Madonna della Consolazione, è il principale evento religioso e civile della Città di Reggio Calabria;

• la festa prende avvio la mattina del secondo sabato del mese di settembre con la processione della Sacra Effigie che dalla Basilica dell’Eremo viene portata alla Basilica Cattedrale;

• l’Amministrazione comunale ha l’obiettivo di proporre le tradizionali festività mariane come un elemento attrattivo anche sul piano turistico, capace di valorizzare le tradizioni e gli elementi identitari caratteristici del territorio cittadino, associando agli eventi di carattere religioso una serie di attività culturali, musicali, di animazione territoriale e di spettacolo;

Atteso che:

• durante le precedenti edizioni delle Feste Mariane, nell’ambito dell’organizzazione degli eventi, si è registrato un notevole apprezzamento da parte della comunità locale e di visitatori, soprattutto per le iniziative a carattere identitario legate alle tradizioni popolari;

• si rende necessario arricchire il palinsesto degli eventi già programmati, prevedendo un contributo, per la realizzazione di attività di carattere culturale da svolgersi presso la Villa Comunale Umberto dal 7 al 11 settembre 2025;

Considerato che, con delibera del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 100/2025 è stato rinnovato il protocollo d’intesa anno 2025 con il Comune di Reggio Calabria, destinando un contributo, di importo fino ad un massimo di 140.000,00 euro, per regolamentare le attività di marketing territoriale da realizzare in occasione dell’evento Festività Mariane 2025;

Ritenuto:

• di confermare la zona di Pentimele (lato mare), quale sito per l’insediamento fieristico degli operatori delle attività commerciali, da allestire con gazebo bianchi, fatti salvi i mezzi omologati per la somministrazione e altre tipologie commerciali, nel periodo da giovedì 11 settembre 2025 a domenica 21 settembre 2025;



• di individuare per l’allestimento del Parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante l’area del Piazzale Ferraris per giostre c.d. piccole e l’area Tempietto (parcheggio) per le giostre c.d.grandi, le quali rientrano nell’elenco di cui all’art. 9 della L. 337/1968.

• di organizzare gli eventi civili in occasione della “Festa della Madonna della Consolazione – Anno 2025”, nel periodo dal 11 al 21 settembre 2025