Reggio Calabria, si è riunito il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia: il confronto in vista delle elezioni regionali

StrettoWeb

Si è tenuta nella serata di ieri, una partecipata e significativa riunione del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, alla presenza dell’intero gruppo dirigente. All’ordine del giorno, le prossime elezioni regionali e l’impegno del partito a giocare un ruolo da protagonista con una proposta politica forte, unitaria e radicata sul territorio. L’incontro ha visto la presenza anche dell’europarlamentare Denis Nesci, a testimonianza della coesione e della piena sintonia tra i diversi livelli istituzionali del partito.

Di cosa si è discusso

Nel corso della riunione è stata registrata, con enorme soddisfazione, la disponibilità a scendere in campo e a impegnarsi in prima persona di importanti personalità del mondo imprenditoriale e professionale. Un valore aggiunto che si unisce al lavoro quotidiano degli uomini e delle donne già impegnati nei quadri dirigenti del partito. “Fratelli d’Italia si conferma così forza politica attrattiva e credibile, grazie alla serietà, coerenza e concretezza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che continua a rappresentare un punto di riferimento per quanti credono in una Calabria più giusta, moderna e governabile” si legge in una nota.

“L’auspicio condiviso da tutti i presenti è che la prossima campagna elettorale possa svilupparsi non solo sulla base dei tanti risultati concreti ottenuti dal Governo nazionale e da quello regionale, ma anche e soprattutto sulla necessità di affrontare, con visione e pragmatismo, le tante cose da fare per continuare a lavorare per lo sviluppo della nostra Regione. Il Coordinamento cittadino ha ribadito infine, il proprio impegno a lavorare unito e con determinazione, consapevole che soltanto attraverso la partecipazione, il merito e la responsabilità sarà possibile costruire una Calabria migliore”.