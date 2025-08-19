Reggio Calabria, scoperto abusivo che vendeva cibi lavorati in centro senza alcuna autorizzazione | DETTAGLI

StrettoWeb

Non si ferma l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria; proseguono infatti senza sosta i controlli delle aree maggiormente esposte alla movida reggina. E dopo i servizi in occasione del ferragosto, continuano anche nel centro storico le attività di controllo. E proprio da un servizio mirato è scaturita un’attività di polizia amministrativa e commerciale che ha consentito di sorprendere un cittadino in pieno centro che manipolava e trasformava alimenti per la vendita senza le autorizzazioni di legge. Per lui oltre la sanzione commerciale pari ad oltre 5000 euro e il sequestro cautelare del prodotto ( a tutela della pubblica salute ) è scattato, ai sensi del nuovo regolamento di polizia urbana, l’ordine di allontanamento, o come viene definito in gergo non tecnico, il daspo urbano.

Una misura che nelle ultime settimane è stata utilizzata parecchie volte dalla polizia locale e che contribuisce a generare sicurezza urbana in città. E sempre sul fronte della sicurezza stradale, sono molteplici gli interventi delle pattuglie dislocate sul territorio che solo nell’ultimo fine settimana sono state impegnate nel rilievo di numerosi incidenti stradali fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Si registrano, ancora una volta , come cause preponderante dei sinistri , lo stato di alterazione psico fisica del conducente e l’alta velocità associata alla distrazione alla guida soprattutto causata dall’utilizzo improprio dei device telefonici. L’attività della Polizia locale, che sta ultimando anche la fase sperimentale del punto di ascolto, continuerà senza sosta anche durante questo ultimo scorcio di estate.