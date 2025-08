Reggio Calabria, perdita in pieno centro | FOTO

StrettoWeb

Una segnalazione è pervenuta alla redazione di StrettoWeb riguardo una perdita in pieno centro a Reggio Calabria. Come si può vedere dalle immagini, il disservizio è stato registrato in Via San Francesco da Paola, alle spalle di piazza Camagna a pochi passi dal Duomo. I cittadini che hanno segnalato auspicano un pronto intervento, con la riparazione. In alto le immagini.