Reggio Calabria, perdita d’acqua da oltre due mesi in via Vespucci: cortile invaso dalle zanzare

Un lettore di StrettoWeb ci segnala una situazione di degrado presente in via Amerigo Vespucci a Reggio Calabria. Da oltre due mesi un getto d’acqua scorre ininterrotto all’altezza dell’isolato 67 trasformando il cortile in un focolaio di zanzare e sprecando ogni giorno litri preziosi di acqua in piena emergenza idrica.

“Gentile Redazione, da oltre due mesi sto cercando – insieme a molti dei miei vicini – di far riparare un grave guasto alla rete idrica al margine del cortile di via Amerigo Vespucci (isolato 67). Il mese precedente all’invio della mia prima PEC (14 luglio 2025) sia io che quasi tutti i residenti abbiamo provveduto a segnalare telefonicamente il problema a tutti gli enti competenti: SORICAL, Comune di Reggio Calabria e ATERP”.

“Nonostante le numerose chiamate e le successive due PEC ufficiali (14 luglio e 7 agosto 2025), nessun intervento è stato effettuato e non abbiamo mai ricevuto un riscontro concreto. La perdita non solo provoca ristagni permanenti, favorendo la proliferazione delle zanzare in un momento in cui la città registra casi di virus West Nile, ma comporta anche uno spreco inaccettabile di acqua potabile in un territorio già segnato da una grave crisi idrica, con turnazioni e carenze che colpiscono numerose famiglie.

“Nei prossimi giorni è prevista una disinfestazione, ma sarà un’operazione inutile se prima non verrà riparata la perdita e bonificata l’area: intervenire senza eliminare la causa equivale a svuotare il mare con un cucchiaino. Questa vicenda non è più un semplice disservizio idrico, ma un problema di salute pubblica e di gestione irresponsabile delle risorse idriche. Le foto in allegato evidenziano l’enorme perdita idrica presente nella via”.