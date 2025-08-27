Reggio Calabria, paura alla Sorgente: mare trascina a riva una bomba della Seconda guerra mondiale

StrettoWeb

Momenti di apprensione questo pomeriggio alla Sorgente di Reggio Calabria, dove alcuni bagnanti hanno fatto una scoperta inattesa. Mentre si trovavano in spiaggia, hanno notato che le onde del mare ingrossate dalle prime ore di questa mattina dai forti venti di scirocco che soffiano impetuosi sullo Stretto, avevano trasportato a riva un ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda guerra mondiale.

Immediatamente è scattato l’allarme: i presenti hanno avvisato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno delimitato l’area in attesa dell’arrivo degli artificieri, incaricati di disinnescare la bomba e mettere in sicurezza la zona.

La scoperta ha destato forte curiosità e qualche attimo di tensione tra i bagnanti, che hanno assistito all’operazione di messa in sicurezza.