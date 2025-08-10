Reggio Calabria, parcheggi selvaggi a Lazzaro: autobus bloccato, intervengono i Carabinieri | FOTO

StrettoWeb

“Buongiorno, sono un turista del nord ma con casa qui in estate come ogni estate quando scendo il problema principale è la situazione parcheggi selvaggi. A Lazzaro zona Fornace ieri sono dovuti intervenire anche i carabinieri perché l’autobus non passava tutta per colpa dei parcheggi e della gente maleducata e irrispettosa dove giustamente hanno fatto multe anche i carabinieri”. E’ questo il duro sfogo di un turista del nord che ogni estate viene a Reggio Calabria per trascorrere le vacanze estive nella casa al mare a Lazzaro.

“Parcheggiano motorini, macchine ecc sotto i ponti le gallerie all’imbocco della superstrada, nelle zone pedonali, nelle strade private, nella nazionale ecc e creano grossi disagi ma soprattutto creano anche rischi di incidenti. Oggi è domenica è sarà la stessa situazione di ieri pomeriggio sabato 9 agosto e prossima settimana di ferragosto peggio ancora”.

“Pretendiamo tutta la popolazione in comune accordo che abita qui e chiediamo un intervento immediato da parte dell’amministrazione mettendo divieti di sosta e agenti di polizia locale e carabinieri con telecamere di videosorveglianza per far fine a questa vergogna. Se ieri al posto dell’autobus doveva passare un’ambulanza come andava a finire? Quindi ora basta. La prossima mossa sarà mandare anche un esposto alle autorità nazionali. In allegato tutte le foto di com’è ogni giorno la situazione e quella di ieri . Quindi da domani voglio una risposta con fatti concreti da chi amministra questa popolazione questa frazione. Grazie a nome di tutta la popolazione di fornace Lazzaro. In allegato tutte le foto di com’era la situazione ieri”.