Reggio Calabria: novità culinaria a Melicucco, ecco il panino con la salsiccia senza budello | INTERVISTE

In occasione della festa di San Rocco, a Melicucco, cittadina in provincia di Reggio Calabria, i giovani imprenditori locali hanno presentato una curiosa e gustosa novità: il panino con la salsiccia senza budello. L’idea, nata dal desiderio di offrire un prodotto innovativo ma legato alla tradizione, ha subito attirato l’attenzione dei visitatori. La ricetta, semplice ma originale, ha conquistato i palati durante i festeggiamenti, trasformandosi in una delle attrazioni gastronomiche più apprezzate della manifestazione.

