Reggio Calabria, nascondeva la droga tra le siepi vicino casa: arrestato

StrettoWeb

Pensava di farla franca nascondendo la droga tra le siepi vicino casa, ma i Carabinieri lo stavano osservando da tempo. Un uomo è stato arrestato dai militari della Stazione di Reggio Calabria – Rione Modena, colto sul fatto mentre tentava di occultare sostanze stupefacenti a pochi passi dalla propria abitazione.

Il controllo è scattato nel corso di un’attività di monitoraggio mirata, che ha portato i militari a intervenire proprio nel momento in cui l’uomo, ignaro di essere sotto osservazione, stava cercando di disfarsi della droga. Immediata la perquisizione personale, poi estesa all’abitazione e al veicolo.

Il bilancio parla chiaro: oltre 50 grammi di marijuana, più di 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto è stato posto sotto sequestro.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro di controlli rafforzati da parte dell’Arma dei Carabinieri, impegnata da tempo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini più esposti a fenomeni di illegalità. L’uso di nascondigli improvvisati, come le siepi nei pressi delle abitazioni, rappresenta una tecnica diffusa tra i pusher per cercare di eludere i controlli, ma in questo caso i militari hanno agito con tempestività, neutralizzando il tentativo di occultamento.

L’uomo arrestato è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina. La complessità dell’operazione dimostra l’efficacia della presenza costante e capillare dei militari della benemerita sul territorio reggino come in questo i militari della Stazione Reggio Calabria Rione Modena, fondamentali per garantire sicurezza e legalità.

Si precisa che la persona arrestata è da ritenersi presunta innocente fino a sentenza definitiva di condanna, come previsto dall’art. 27 della Costituzione.