Reggio Calabria: musica, cibo e tradizioni a Motta San Giovanni. Successo per la “Festa della Birra” | FOTO e INTERVISTE

Una festa all’insegna dei valori, dei legami, delle tradizioni enogastronomiche. E poi della musica, del buon cibo e, soprattutto, della… birra. Sì, perché la festa è proprio la “Festa della Birra”. E’ cominciata oggi, e si terrà anche domani, a Motta San Giovanni, borgo collinare di Reggio Calabria, l’undicesima edizione dell’evento ormai un “must” a Motta. Il centro del borgo, che ad agosto torna a rianimarsi per la presenza dei tanti fuori sede, ha assistito con entusiasmo e coinvolgimento alla prima delle due serate, animata dal “Bella D’Estate Tour 2025” di Stefano Priolo e Nino De Francesco.

Si replicherà anche domani, martedì 5 agosto, con lo spettacolo di danze caraibiche organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bailando”. Intanto questa sera StrettoWeb ha effettuato un vero e proprio “viaggio”, all’interno della festa, incontrando persone, osservando, percependo entusiasmo e partecipazione ma anche intervistando i protagonisti principali.

Uno di loro, Paolo Mallamaci, proprietario del Bar Motta, ha spiegato come è nata, anni fa, questa festa “un giorno ho detto: ‘ma perché non devo fare la Festa della Birra? Sono andato in Germania tre volte e ho pensato di farla. E’ l’undicesima volta quest’anno e ogni anno è stupenda. Cosa mi piace di più? La gente di Motta, che mi rispetta e mi vuole bene. Poi il Comune ci ha sempre dato una mano”.

Protagonisti della serata, i cantanti Stefano Priolo e Nino De Francesco, con il “Bella D’Estate Tour 2025”: “l’emozione di essere qui è quella di cantare ogni sera in una piazza diversa, in tutta la Calabria e non solo” hanno affermato. “Dalla nostra unione è nata la canzone ‘Bella D’Estate’ e ora questa unione ci porta in giro. La nostra canzone è un inno a una donna che non è in Calabria, che sta fuori, ma che poi in estate ritorna nella propria terra. Ma Bella D’Estate non è solo la ragazza, ma anche la nostra terra”.

Antonio Sgambellone, proprietario di un negozio della birra a Natile di Careri, tra i protagonisti della festa a Motta. L’intervistato ha stilato un elenco delle birre servite questa sera e ha raccontato brevemente la sua storia, affermando di essere “stato 16 anni in Germania. E da lì è nata la mia passione per la birra”.

In alto la fotogallery con tutte le immagini della festa.