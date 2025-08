Reggio Calabria, un marchio auto innovativo irrompe sul mercato: bassi consumi e disponibilità immediata. Tutte le INFO

StrettoWeb

Un nuovo nome si è fatto strada nel panorama automobilistico italiano, e a Reggio Calabria ha già trovato casa. Omoda&Jaecoo, brand automobilistico in forte espansione, è già una realtà affermata nel nostro Paese. Il suo punto di riferimento esclusivo per tutta l’area reggina — sia per la vendita che per l’assistenza — è New Car, concessionaria ufficiale per Reggio Calabria e tutta la provincia. Con un’offerta completa e modernissima, New Car rappresenta la porta d’accesso al mondo Omoda&Jaecoo, marchio dal tasso di crescita più alto del settore. Una crescita che non stupisce, considerando la varietà dell’offerta e la solidità del servizio.

Tutti i modelli. E quel super hybrid…

Che tu stia cercando un’auto a benzina, una full hybrid, una 100% elettrica, un modello a Gpl o una vettura con trazione integrale, Omoda&Jaecoo ha la risposta giusta. Il fiore all’occhiello? Il super hybrid che segna numeri impressionanti: fino a 1.231 km di autonomia, un risultato che nessun altro competitor riesce a eguagliare nella stessa categoria. A tutto questo si aggiunge un vantaggio competitivo non da poco: i veicoli sono disponibili praticamente da subito. Nessuna lunga attesa post-acquisto — un’anomalia nel settore — e un servizio clienti altamente efficiente grazie alla sinergia con un hub nazionale per la logistica e i ricambi.

Ricambi in 24-48 ore, garanzia e procedura d’acquisto comoda

New Car non è solo il concessionario Omoda&Jaecoo per l’intera area reggina, ma anche officina autorizzata, un vantaggio importante per chi teme lungaggini o complicazioni legate alla manutenzione di un marchio internazionale. In caso di necessità, i ricambi arrivano in 24-48 ore, grazie al collegamento diretto con un noto hub italiano. Una sicurezza in più per tutti i clienti.

Fino al 30 agosto, Omoda&Jaecoo propone sconti speciali applicati direttamente dalla casa madre su diversi modelli della gamma. Il tutto con una garanzia di 7 anni dall’acquisto, un segnale tangibile dell’affidabilità del marchio. Anche il sistema di acquisto è pensato per la massima semplicità e accessibilità: si può scegliere un finanziamento personalizzato con mini rate flessibili e contrattabili direttamente con la concessionaria, e valore futuro garantito. Una procedura snella e trasparente, adatta a tutte le esigenze.

Focus: Jaecoo 7, il SUV full optional che conquista tutti

Tra i modelli più apprezzati, la Jaecoo 7 merita una menzione speciale. Un SUV dal design moderno e imponente, studiato in Europa, in Germania, che unisce stile, tecnologia e comfort in un’unica soluzione. La vettura viene proposta già full optional, con interni in pelle, tetto panoramico e una dotazione tecnologica di altissimo livello, senza dover ricorrere a pacchetti aggiuntivi. Non a caso, Jaecoo 7 è stata scelta anche per il grande schermo, inserita nell’ultimo film della storica saga “Jurassic Park”, a conferma della sua presenza scenica e del suo fascino internazionale.

Un’opportunità concreta per l’automobilista reggino e non solo

Con la presenza esclusiva di New Car a Reggio Calabria come concessionaria ufficiale Omoda&Jaecoo per l’intera provincia, il pubblico calabrese ha oggi accesso a una gamma completa di vetture moderne, sostenibili e affidabili, con servizi post-vendita efficienti e costi trasparenti. In un contesto automobilistico sempre più competitivo, scegliere Omoda&Jaecoo oggi significa puntare sull’innovazione senza rinunciare alla sicurezza e alla comodità, affidandosi a una realtà solida come New Car, pronta ad accompagnare il cliente in ogni fase: dalla scelta alla manutenzione.

Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale o i riferimenti social Facebook e Instagram. Intanto, in alto un video illustrativo della Jaecoo 7, in basso alcune immagini dei modelli.

Articolo pubbliredazionale