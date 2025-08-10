Reggio Calabria, malore improvviso sulla Jonio-Tirreno: muore a 39 anni durante la corsa in ospedale

StrettoWeb

Una tragedia si è consumata nella notte a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, dove un giovane di 39 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso. Il ragazzo si trovava in auto con i familiari, diretto verso l’ospedale, quando le sue condizioni si sono aggravate. Giunti nei pressi dello svincolo di Rosarno sulla Jonio-Tirreno, si è deciso di tentare un trasferimento immediato in ambulanza per abbreviare i tempi e raggiungere più rapidamente la struttura sanitaria.

I soccorsi e il drammatico epilogo

Sul posto sono intervenute due ambulanze e una pattuglia della Polizia Stradale, attirando l’attenzione di alcuni automobilisti di passaggio che in un primo momento pensavano si fosse trattato di un incidente data la pericolosità del tratto autostradale. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, per il 39enne non c’è stato nulla da fare.

Un episodio che colpisce la comunità

La scena, con i mezzi di soccorso fermi a bordo strada e diverse persone in lacrime, ha colpito profondamente i passanti. Ancora una volta, un improvviso malore ha strappato prematuramente alla vita un giovane, trasformando una corsa verso la speranza in un dramma senza ritorno.