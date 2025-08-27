Reggio Calabria, lutto nel mondo del basket: addio a Pino Vozza, storico presidente della Nuova Jolly

StrettoWeb

La comunità cestistica calabrese piange la scomparsa di Pino Vozza, figura storica e indimenticata del movimento regionale. Per anni presidente della Basket Nuova Jolly, ha guidato il club verso traguardi importanti, conquistando finali nazionali e raggiungendo la Serie C Nazionale. Pino Vozza è deceduto questa mattina dopo mesi di sofferenze.

Sotto la sua presidenza, la società è diventata un punto di riferimento per il settore giovanile, stringendo collaborazioni con le migliori realtà italiane e formando generazioni di atleti. Molti di loro hanno indossato la maglia delle Nazionali di categoria, mentre altri sono diventati professionisti tuttora protagonisti nel mondo della pallacanestro e dello sport.

Durante la sua lunga esperienza dirigenziale, Vozza ha saputo attrarre anche nomi di rilievo del basket nazionale, contribuendo a far crescere ulteriormente il prestigio della Nuova Jolly e del movimento cestistico calabrese.

Alla moglie Romana e ai figli Roberta, Nazzareno e Claudio va il cordoglio e l’abbraccio dell’intera comunità sportiva e della Redazione di StrettoWeb. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore sui social per dare un ultimo saluto a un presidente che ha scritto pagine indelebili della pallacanestro in Calabria.

Il cordoglio della Lumaka Mini&Basket Reggio Calabria

“La Lumaka Mini&Basket Reggio Calabria, in ogni sua componente, esprime profonda vicinanza alla famiglia Vozza e a tutta la Nuova Jolly per la scomparsa di Pino. In questo momento di grande dolore possano giungere alla famiglia e ai suoi cari le nostre più sentite condoglianze”. La nota della Lumaka Mini&Basket Reggio Calabria.