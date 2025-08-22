Reggio Calabria: l’intervista al cast della “Cavalleria Rusticana”, domani di scena all’Arena | VIDEO

StrettoWeb

Nell’ambito di “Lirica in Arena”, domani sera alle ore 22 verrà rappresentata, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, la “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni. Ai microfoni di StrettoWeb, intervista al cast di questa messinscena: il direttore d’orchestra Diego Sanchez Haase, direttore dell’orchestra del Paraguay, il soprano Aurora Tirotta (nei panni di Santuzza), il tenore David Banos (che sarà Turiddu), il baritono Luca Bruno (che interpreterà Alfio) e Licia Toscano e Francesca Canale, rispettivamente Lucia e Lola; per ultimo ma assolutamente non meno importante, il regista Mario De Carlo.

Viene ampiamente sottolineata, da tutte le parti, l’importanza che questa messinscena ha nel panorama operistico reggino e le prospettive che essa apre; viene altresì evidenziata l’importanza e la necessità che Reggio sia città di teatro e di lirica. Eventi come “Lirica in Arena” dovrebbero essere una costante nella programmazione culturale reggina: la nostra città, però, spesso accusa un torpore nell’ambito della produzione lirica e operistica, sottolineato dagli intervistati. Viene inoltre evidenziata l’importanza del fatto che molti dei solisti siano reggini e calabresi; questa componente locale, però, si coniuga alla presenza di eccellenze straniere: segnale tangibile del fatto che “Lirica in Arena” è un festival di respiro internazionale, pur aperto alle eccellenze locali. Di seguito la video intervista completa.