Reggio Calabria, la scalinata delle Tre Fontane tra degrado e ascensore mai entrato in funzione | FOTO

Una delle aree più suggestive di Reggio Calabria, la scalinata delle Tre Fontane, simbolo storico e architettonico della città, versa in condizioni di forte degrado. A denunciarlo sono i cittadini, stanchi di dover assistere a un lento deterioramento di un luogo che dovrebbe rappresentare orgoglio e attrattiva turistica. La segnalazione riguarda non solo lo stato della scalinata ma anche la situazione dell’ascensore, installato da tempo con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità. Nonostante l’investimento e l’attesa, però, l’impianto non è mai entrato in funzione, lasciando spazio a dubbi e malcontento diffuso.

“Non si capisce con quale rassegnazione i cittadini debbano aspettare al buon Dio”, sottolinea amaramente chi ogni giorno attraversa quell’area, constatando l’assenza di interventi concreti da parte delle istituzioni.

La richiesta dei cittadini

Il degrado e l’inutilizzo della struttura rischia di vanificare la valorizzazione di un sito di grande pregio. I cittadini chiedono che la scalinata venga restituita al suo splendore e che l’ascensore venga finalmente attivato, affinché il progetto non resti una cattedrale nel deserto. La speranza è che l’Amministrazione comunale raccolga l’appello e intervenga quanto prima, restituendo decoro e funzionalità a un’area che rappresenta parte dell’identità storica e culturale della città.