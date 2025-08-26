Reggio Calabria, la Questura ricorda Sandra Manfrè: messa in memoria della Vice Questore Aggiunto

StrettoWeb

“Oggi alle 11.30 nella chiesa di Sant’Agostino abbiamo celebrato la Messa in ricordo della nostra collega e amica Sandra Manfrè, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato. A Reggio Calabria ha ricoperto ruoli importanti, dalle Volanti alla Squadra Mobile, sempre con la stessa passione e determinazione. Sandra metteva entusiasmo, professionalità e dedizione in tutto quello che faceva, con un forte senso dello Stato e tanto amore per la nostra divisa. Il modo migliore per ricordarla è continuare ogni giorno il nostro lavoro con lo stesso impegno e lo stesso spirito di servizio che lei ci ha trasmesso. La Questura di Reggio Calabria si unisce ai suoi familiari nella preghiera e nel ricordo”. E’ quanto pubblicato su facebook dalla Questura di Reggio Calabria.