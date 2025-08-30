Reggio Calabria, investe un pedone e fugge: centauro diciottenne denunciato

StrettoWeb

Un giovane reggino di 18 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria in quanto, alcuni giorni fa, a bordo di un motociclo, ha investito un pedone in pieno centro, nella fattispecie un sedicenne macedone, senza fermarsi e prestare soccorso. Il conducente del motociclo, infatti, dopo il sinistro, si è dato a precipitosa fuga. I fatti, ricostruiti grazie un certosino lavoro di verifica delle risultanze testimoniali, nonché degli impianti di videosorveglianza presenti in loco, hanno acclarato le responsabilità del conducente che dopo essere stato rintracciato presso ill proprio domicilio dagli agenti del comandante Zucco, ha ammesso le proprie responsabilità.

L’attività denota una pronta risposta della Polizia Locale cittadina ad un comportamento contra ius che nell’ultimo anno è cresciuto, sfortunatamente , in maniera esponenziale.

Dopo le formalità di rito il diciottenne, che guidava il motociclo di proprietà del padre, è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso, sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura per la prescritta sospensione della patente. La persona denunciata rimane presunto innocente fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.