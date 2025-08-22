Reggio Calabria: interviste ai Maestri Alessandro Tirotta e Girolamo Deraco | VIDEO

StrettoWeb

Nell’ambito di “Lirica in Arena”, domani sera alle ore 22 verrà rappresentata, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, la “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni. Ai microfoni di StrettoWeb, intervista al m° Alessandro Tirotta, direttore artistico di “Lirica in Arena”. Tirotta sottolinea l’importanza che questa produzione ha nel panorama operistico reggino e le prospettive che essa apre; evidenzia altresì l’importanza che Reggio sia città di teatro e di lirica, soprattutto avendo una struttura naturalmente predisposta all’opera come il Cilea. Sottolinea altresì l’importanza della stagione precedente di “Lirica in Arena” e quanto in cantiere per il futuro.

Interviene anche il m° Deraco, che ci ha fornito alcune anticipazioni di “Prospettive dell’opera contemporanea”, che aprirà la serata prima della “Cavalleria Rusticana”, sottolineando l’importanza della composizione soprattutto in un’epoca come la nostra.