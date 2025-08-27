Reggio Calabria, incidente sull’A2 tra gli svincoli Porto e Gallico: traffico rallentato e feriti lievi | VIDEO

StrettoWeb

Traffico rallentato per un incidente che si è verificato poco fa sull’A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Reggio Porto e Gallico, in direzione nord. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte più autovetture. L’impatto ha provocato alcuni feriti, fortunatamente non gravi, che sono stati assistiti dal 118 giunto tempestivamente sul luogo dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti. Intanto, un video realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb mostra le prime immagini dal tratto autostradale interessato, documentando la presenza dei soccorsi e la situazione del traffico.

I soccorsi e la gestione del traffico

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme alle squadre dell’Anas impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e regolazione del flusso veicolare. Il sinistro ha causato parecchi disagi alla viabilità e al traffico che ha subito rallentamenti e code in direzione nord.