Reggio Calabria, incidente sulla SS106: tamponamento tra due auto, una si ribalta

Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla SS106 a Lazzaro, nel Comune di Motta San Giovanni (RC), nei pressi dell’officina Smart. Due veicoli sono stati coinvolti nel sinistro: una Toyota, con a bordo due persone, ha tamponato una seconda auto parcheggiata, di proprietà dell’officina, causando il suo cappottamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e le Forze dell’Ordine che stanno regolando il traffico.