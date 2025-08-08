Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla SS106 a Lazzaro, nel Comune di Motta San Giovanni (RC), nei pressi dell’officina Smart. Due veicoli sono stati coinvolti nel sinistro: una Toyota, con a bordo due persone, ha tamponato una seconda auto parcheggiata, di proprietà dell’officina, causando il suo cappottamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e le Forze dell’Ordine che stanno regolando il traffico.
Reggio Calabria, incidente sulla SS106: tamponamento tra due auto, una si ribalta
