Reggio Calabria, incidente sulla Jonio-Tirreno: corsia chiusa

Un incidente stradale si è verificato lungo la SS682 Jonio-Tirreno, in direzione Gioiosa Jonica, all’altezza di Melicucco, dove due veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro. L’incidente ha causato il ferimento di una persona, che è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale.

A seguito dell’incidente, una corsia della strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale Anas per gestire la situazione e ripristinare la sicurezza viaria.

Al momento, si raccomanda la massima prudenza per chi si trova a percorrere la SS 682, in quanto potrebbero verificarsi rallentamenti e deviazioni. Le autorità competenti stanno lavorando per ripristinare la normalità e accertare le cause dell’incidente. Il traffico potrebbe subire disagi nelle prossime ore, quindi si consiglia agli automobilisti di seguire attentamente le indicazioni fornite sul posto.