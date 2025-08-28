Reggio Calabria, incidente al Cedir: scontro tra auto e motorino guidato da un minorenne | FOTO

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi a Reggio Calabria, nella zona del Cedir e precisamente all’incrocio tra via Michele Barillaro e via Sant’Anna II tronco. Il sinistro ha visto coinvolti un motorino guidato da un minorenne e un’automobile. Il giovane centauro, rimasto ferito nell’impatto, è stato soccorso tempestivamente dal personale sanitario del 118 e trasportato al GOM. Al momento non sono note le sue condizioni.

Rilievi e viabilità

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Reggio Calabria, guidata dal comandante Salvatore Zucco, per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità nella zona. L’incrocio interessato dall’incidente è stato temporaneamente rallentato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.