Reggio Calabria, incendio in un appartamento: in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco | FOTO

Momenti di paura questa sera a Reggio Calabria, dove un incendio è divampato in un appartamento situato al quinto piano di un palazzo in via Lia. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza, destando preoccupazione tra i residenti della zona. Il palazzo ha ingresso principale in via Giuffrè, i mezzi dei vigili del fuoco sono però posizionati nella strada alle spalle.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di spegnimento. Secondo le prime informazioni, l’appartamento interessato dalle fiamme risulterebbe disabitato, un dettaglio che ha contribuito a ridurre i rischi per l’incolumità delle persone.

Verifiche e accertamenti in corso

In questi minuti i soccorritori sono ancora al lavoro per domare del tutto l’incendio ed evitare che il fuoco possa propagarsi ad altre abitazioni del palazzo. Non sono ancora note le cause che hanno provocato il rogo: saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sul posto anche la Polizia di Stato.