Reggio Calabria, incendio all’alba al lido Calajunco: indagini in corso

Alle 5:10 di questa mattina un incendio ha interessato il lido Calajunco sul lungomare di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme a due volanti della Polizia di Stato. Le fiamme hanno distrutto ciò che restava della struttura, coinvolgendo materiali in plastica e legno, divisori in canne di bambù, parte del tappeto sintetico e alcune fioriere. L’area è stata messa in sicurezza dai soccorritori, mentre sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.