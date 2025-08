Reggio Calabria, inaugurata la farmacia in via Carlo Rosselli | FOTO e INTERVISTA

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, venerdì 1 agosto, alle ore 10:30, si è tenuta l’inaugurazione dei nuovi locali della Farmacia distrettuale dell’Asp di Reggio Calabria, al piano terra dell’edificio di via Carlo Rosselli 7 – “Palazzo Sanità” – a Reggio Calabria. Lo spazio, circa 170 metri quadri, è interamente ristrutturato, moderno, funzionale e accessibile. Presenta una sala d’attesa con servizi igienici dedicati, un locale di accettazione e distribuzione con spazio di consegna dei farmaci, il magazzino farmaceutico ed i locali di ufficio per il personale.

Meno tempi di attesa, servizio migliore per i cittadini, sede più dignitosa per i dipendenti. Questi gli obiettivi del nuovo spazio appena riqualificato.

Fin dalla sua istituzione, la farmacia del distretto di Reggio era stata al centro di accese proteste a causa della piccolissima sala d’attesa (solo nel 2023 era stato strutturato in via temporanea uno spazio decisamente più grande ma di fronte ai locali della vecchia farmacia) e delle lunghe file per i pazienti, causate dalla presenza di un solo sportello di erogazione dei farmaci. Gli spazi destinati a magazzino inoltre erano suddivisi fra più plessi.

Adesso, i nuovi spazi presentato una sala d’attesa più grande con totem di prenotazione, 3 sportelli per la consegna dei farmaci, al fine di rendere più fluidi i processi e limitare le attese.

I nuovi locali consentiranno di ripensare anche il percorso di erogazione, per il quale sarà potenziata la dematerializzazione della gestione documentale ed avviata l’implementazione della prenotazione per il ritiro del farmaco, che fino ad oggi è attiva solo per i pazienti con Malattie rare e Fibrosi Cistica oltre che per il ritiro della Nutrizione Artificiale Domiciliare (Nad).

Il bacino di utenza della farmacia distrettuale di Reggio comprende i residenti nel Comune di Reggio Calabria per circa 170mila residenti; nel 2024 ha assistito circa 3.900 pazienti gestendo oltre 9mila piani terapeutici, con circa 19mila accessi da parte degli utenti, per circa 21mila erogazioni.