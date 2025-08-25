Reggio Calabria in lutto: addio a Paolo Pecora, inventore e volto noto della TV

StrettoWeb

Reggio Calabria saluta con commozione Paolo Pecora, eclettico inventore e personaggio televisivo molto conosciuto in città, scomparso il 24 agosto 2025 all’età di 81 anni. Nato a Reggio nel 1944, Pecora è stato una figura apprezzata non solo per le sue intuizioni creative, ma anche per il suo spirito umano e la sua costante vicinanza alla comunità reggina.

I funerali si svolgeranno martedì 26 agosto, alle ore 11:00, presso il Duomo di Reggio Calabria, dove amici, colleghi e concittadini potranno rendergli l’ultimo saluto. La città perde un uomo che, con la sua inventiva e la sua presenza nel panorama televisivo locale, ha saputo lasciare un’impronta significativa nella memoria collettiva.

Gli editori di StrettoWeb, Saverio e Fabrizio Spinelli e il direttore Peppe Caridi esprimono condoglianze alla famiglia.