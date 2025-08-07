Reggio Calabria, il presidente dell’associazione Archi Club denuncia la scarsa manutenzione del waterfront e della fontana di piazza De Nava

StrettoWeb

Giovanni Di Bella, presidente dell’associazione Archi Club, ha inviato alla Redazione di StrettoWeb una nuova segnalazione per quanto riguarda le vasche del waterfront e la fontana di piazza De Nava a Reggio Calabria. “Sul ‘fronte’ waterfront devo ringraziare l’amministrazione che subito dopo la mia denuncia si è attivata per cercare di arginare la situazione, purtroppo , come possiamo ben vedere, con scarsi risultati. Chiedo a chi si occupa del settore manutenzioni se verniciare il fondo che presenta delle vistose alghe sia un lavoro svolto seguendo dei criteri poiché non credo sia una soluzione idonea”.

“Come si potrà, senza ombra di dubbio, notare dal video a corredo dell’articolo la vernice si sta scrostando com’era prevedibile in quanto il fondo delle vasche non è stato reso idoneo alla verniciatura. Altra nota dolente riguarda piazza De Nava che non avendo ricevuto manutenzione dal giorno della “riattivazione” si sta formando nuovamente il limo e la fontana presenta delle alghe in alcuni punti della scultura su cui scorre l’acqua. Da semplice cittadino mi chiedo come sia possibile che io mi accorga di questi problemi o difetti di lavorazione mentre gli amministratori locali rimangano totalmente indifferenti dinanzi a queste situazioni”.