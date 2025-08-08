“In riferimento al comunicato stampa dell’O.S. Nursind relativo all’avviso di mobilità per 6 collaboratori amministrativi, comparso oggi sulla stampa, la Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano “B.M.M.” di Reggio Calabria comunica di aver scrupolosamente rispettato quanto previsto dal Decreto Legislativo 165/2001, che all’art. 30 dispone che l’avviso di mobilità sia pubblicato sul sito istituzionale per trenta giorni, com’è effettivamente avvenuto”. E’ quanto afferma in una nota la Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.
Reggio Calabria, il GOM risponde all’O.S. Nursind: “pubblicato regolarmente avviso di mobilità”
La Direzione Generale chiarisce di aver rispettato le disposizioni del Decreto Legislativo 165/2001, con la pubblicazione dell'avviso di mobilità per sei collaboratori amministrativi sul sito istituzionale
