Reggio Calabria, il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria punta su innovazione e territorio

Il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, a ciclo unico di durata quinquennale, è finalizzato a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso un piano di studi che consente l’acquisizione di competenze ad ampio spettro, disciplinari, psico-pedagogiche e metodologico-didattiche. La formazione degli insegnanti rappresenta una priorità per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e lo dimostra il nostro progetto formativo, innovativo e rispondente ai bisogni della scuola del futuro.

Le novità del prossimo anno accademico

Tra le novità per il prossimo anno accademico ci sarà un’esperienza di Service Learning che rientra nel piano di innovazione didattica del Corso di Laurea. L’intento è quello di estendere lo spazio di apprendimento dall’aula al territorio ed accompagnare gli studenti ad acquisire competenze attraverso un servizio solidale a beneficio della comunità. I risultati raggiunti negli ultimi anni sono molto soddisfacenti: livelli di soddisfazione degli studenti che superano il 93%, tasso di occupazione dei laureati pari al 100%, primi posti nella classifica CENSIS per la didattica e la progressione di carriera. Per tutte le info [email protected]