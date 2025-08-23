Reggio Calabria, i risultati per il territorio nel primo anno al Parlamento europeo di Giusi Princi | VIDEO

StrettoWeb

L’europarlamentare reggina di Forza Italia, Giusi Princi, in un video che riportiamo in basso, ha tracciato un bilancio del suo lavoro al parlamentare europeo soffermandosi sulle attività poste in essere sul territorio. Tanti gli impegni portati a termine da parte di Princi, collaborando con la Regione Calabria, tra cui l’attivazione dello psicologo scolastico in tutte le istituzioni scolastiche calabresi. Grande il lavoro svolto dall’Europarlamentare anche in qualità di Presidente del Polo formativo SNA della Calabria, diventato punto di riferimento nazionale per il maggior numero di corsi attivati e di iscritti a favore della Pubblica Amministrazione calabrese.

L’ex vicepresidente della regione ha promosso relazioni tra Asia centrale e università calabresi, tra area grecanica calabrese e Grecia per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dei territori. Da sottolineare l’impegno per gli Uffici di Prossimità e per la Festa dell’Europa.