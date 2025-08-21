Reggio Calabria, i Boomdabash fanno infuriare l’Arena: fischi e urla dal pubblico per un fiasco clamoroso | VIDEO

StrettoWeb

Quello dei Boomdabash era uno degli eventi più attesi dell’estate reggina. L’unico, fino ad oggi, in grado di riempire l’Arena Ciccio Franco, nel cuore del Lungomare di Reggio Calabria. Migliaia di persone erano in attesa della musica del gruppo salentino già dalle ore 21, e qualcuno era appositamente arrivato anche dalla vicina Sicilia. Il concerto era in programma per le ore 22:00 ma gli artisti sono arrivati soltanto alle 23:30: oltre 90 minuti di ritardo! In tanti si erano già spazientiti, e chi non è andato via si è sfogato con urla e fischi assordanti per svariate decine di minuti prima dell’inizio del concerto.

Ma poi è andata anche peggio. L’esibizione è stata un flop. Quasi tutta con musiche registrate e cori dal pubblico, il concerto è durato appena 35 minuti e si è concluso subito dopo la mezzanotte. I Boomdabash sono scesi dal palco, saliti in macchina e andati via nello sgomento generale. Le migliaia di persone rimaste sul posto con grande pazienza, sono andate via tra ulteriori fischi e urla.