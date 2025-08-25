Reggio Calabria, guasto all’impianto Menta: possibili disservizi idrici in città | DETTAGLI

La Sorical informa i cittadini di Reggio Calabria che a causa di un guasto all’impianto di potabilizzazione Menta verificatosi alle ore 5 di questa mattina, nella tarda mattinata potrebbero verificarsi disservizi in tutte le zone di Reggio servite dalla diga del Menta: da Santa Caterina a Campoli. In particolare previsti disservizi nelle zone servite dai sebatoi S. Caterina, Vito, Eremo, Lazzaretto, Condera, Trabocchetto, Modena, San Sperato, Croce Valanidi, Saracinello, Mortara, Ribergo, Pellaro, Bocale, Nocille e Campoli.
Squadra della Sorical ha già riparato il guasto e riavviato l’impianto per la produzione dell’acqua potabile. Il servizio dovrebbe normalizzarsi nel tardo pomeriggio.