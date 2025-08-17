Reggio Calabria, gravissima perdita d’acqua in via Argine Sant’Agata: “dopo anni di segnalazioni, la situazione continua a peggiorare” | VIDEO

StrettoWeb

Nuova segnalazione della copiosa perdita da parte di Giovanni Di Bella, presidente dell’associazione Archi Club. “Desidero portare nuovamente all’attenzione delle autorità competenti, e in particolare della Sorical, la gravissima perdita d’acqua che da anni interessa via Argine Sant’Agata. Nonostante le segnalazioni ripetute, inviate anche personalmente con cadenza quasi mensile, la situazione non solo non è stata risolta, ma continua a peggiorare“.

“Ogni giorno vengono dispersi milioni di litri d’acqua potabile, un bene prezioso che, ironicamente, i cittadini continuano a pagare regolarmente in bolletta. Si tratterebbe di effettuare un intervento di riparazione relativamente semplice, con costi contenuti, ma che evidentemente viene ritenuto meno “conveniente” rispetto al lasciare che il problema persista”.

“Nel frattempo, numerose abitazioni in varie zone della città restano frequentemente a secco, mentre via Argine Sant’Agata si trasforma in simbolo di incuria e inefficienza. Chiedo, a nome di tanti cittadini, che Sorical o chi di competenza fornisca una risposta concreta e, soprattutto, una tempistica certa per il ripristino della rete idrica in quella zona. È inaccettabile che in una città civile si continui a ignorare un problema tanto evidente e dannoso“.