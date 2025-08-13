Reggio Calabria, grave incidente a Catona: 37enne in prognosi riservata

StrettoWeb

Nella giornata di ieri la Polizia Locale di Reggio Calabria, a seguito di comunicazione di referto con prognosi riservata da presunto incidente stradale, ha avviati apposita attività di indagine finalizzata alla ricostruzione del sinistro. Dopo la segnalazione pervenuta dal GOM la polizia locale ha avviato le prime attività di riscontro avvisando contestualmente il magistrato di turno che ha immediatamente assunto la direzione delle indagini. Secondo le prime risultanze il malcapitato dovrebbe essere stato a bordo di un velocipede, e per cause in corso si accertamento, è rovinato al suolo procurandosi gravi lesioni che hanno indotto i sanitari a riservare la prognosi. Le attività di indagine sono in corso al fine di verificare l’esatta dinamica del sinistro. Si confida a che negli impianti si videosorveglianza pubblici o privati presenti sul luogo dell’incidente.