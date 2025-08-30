Reggio Calabria, grande successo per “La Vedova Allegra” all’Arena: black out in Via Marina, ma la cultura è più forte delle inefficienze del Comune | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Grande successo ieri sera, venerdì 29 agosto, per “La Vedova Allegra” di Franz Lehar”, operetta che ha avuto la capacità di riempire i gradoni dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria in ogni ordine di posto. Un successo talmente riuscito e partecipato – non solo reggini ma anche tanti turisti – da costringere il cast a recuperare altre sedie, dai propri camerini, per regalarle al pubblico presente, che ha apprezzato. L’operetta, in tre parti, ha fatto registrare la presenza sul palco di numerosi artisti, protagonisti con carriere prestigiose ed internazionali e tanti artisti locali per i ruoli secondari.

Il cast

Per la direzione del M° Claudio Cohen, e con la Regia di Antoniu Zamfir, ecco il cast: Hanna Glawari Marily Santoro, Danilo Danilowitsch Raffaele Facciolà, Valencienne Eleonora Pisano, Camille de Rossillon Davide Benigno, Mirko Zeta Francesco Verna, con l’iconica partecipazione per il ruolo di Njegus dell’attore reggino Gigi Miseferi.

Ancora nel cast Cascada Angelo Mazza, Raoul de St-Brioche Domenico Paviglianiti, Bogdanowitsch Gianluca Corrado, Sylviane Maria Antonietta Corradino, Kromow Giuseppe Taverriti, Olga Delia Mazzamati, Pritschitisch Demetrio Marino, Praskowia Milena Calarco. Les Grisettes: Anna Maria Casile, Angela Marcianò, Katia Fassari, Mariagrazia Costantino, Alessia Giardini, Marina Spinelli. Prima ballerina: Samuela Piccolo. Corpo di ballo: Sofia Faucitano e Francesca Assumma. Coro Lirico “F. Cilea” diretto dal M° Bruno Tirotta. Direttore di Palcoscenico Grazia Maria Danieli, Assistente alla Regia Carlo Colico, Coreografa Samuela Piccolo, Costumi Sartoria Stile d’epoca, Costumista Renee Bruzzese, Scene Virtuali Manuela Turano, Trucco e Parrucco Alfredo Danese, Responsabile di produzione Angela Battaglia, Allestimenti MG Company, Audio, Video e Luci DJ Dama.

Le note stonate: il flop del Dj set e il black out sul Lungomare

Da segnalare anche delle note stonate, che non sono però legate allo spettacolo, all’organizzazione e al pubblico, bensì alle scelte del Comune, come quelle di far precedere “La Vedova Allegra” con il flop del Dj set, dalle 19 alle 21, evento appannaggio dei 15 o 20 spettatori presenti. Verso mezzanotte, poi, si è registrato un black out in Via Marina e lo spettacolo è stato costretto a qualche interruzione, ma il pubblico ha incoraggiato comunque, spingendo il cast alla conclusione dell’evento. Quando si dice: “la cultura è più forte delle inefficienze di un’amministrazione comunale che non ne azzecca una”.