Reggio Calabria, grande partecipazione al gazebo su giustizia e sicurezza di Fratelli d’Italia

Grande partecipazione ieri sera, a Reggio Calabria, al gazebo del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia dedicato a giustizia e sicurezza, iniziativa inserita nella campagna nazionale che il partito sta portando avanti in tutte le piazze italiane. Numerosi cittadini hanno preso parte al confronto, manifestando attenzione e condivisione rispetto al percorso di riforme che il governo guidato da Giorgia Meloni sta realizzando per garantire un sistema giudiziario più efficiente, pene certe e una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini.

“La risposta dei reggini è stata straordinaria. C’è grande consapevolezza dell’importanza delle riforme in atto e forte sostegno al lavoro del nostro governo, che sta riportando al centro i temi della legalità e della sicurezza. Fratelli d’Italia continua ad essere tra la gente, nelle piazze, per ascoltare e raccogliere suggerimenti utili a rafforzare il nostro impegno” afferma il Coordinamento cittadino. Il gazebo ha rappresentato un momento di dialogo e partecipazione, confermando la vicinanza di Fratelli d’Italia alla comunità e il radicamento del partito sul territorio.