Reggio Calabria, gli studenti del Liceo “Da Vinci” si ritrovano per festeggiare i 50 anni dal diploma di maturità

Sul terrazzo di un locale reggino, circondati da uno splendido panorama, si sono incontrati gli alunni della classe 5 D del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria, classe 1975, per festeggiare il cinquantesimo anniversario della maturità. La cena è stata l’occasione per un vero e proprio tuffo nel passato; ritornati giovani e felici i vecchi compagni di classe hanno ritrovato l’affetto, la goliardia e lo spirito di coesione che, all’epoca, li aveva contraddistinti. Con tanta emozione e una valigia piena di ricordi hanno rivissuto il felice periodo del liceo, raccontato aneddoti ed eventi scolastici e ricordato insegnanti che hanno lasciato un segno nelle loro vite, tra questi la poetessa Gilda Trisolini ed il prof. Gangemi.

L’incontro è stato un momento di regressione nel passato, con un pensiero per i pochi assenti e la felice constatazione di essersi ritrovati tutti ancora abili e in discreta salute. Alla serata hanno partecipato, come da appello: Vincenza Albanese, Vincenza Borrello, Piero Caccamo, Giovanna Cassalia, Pasquale Labate, Vincenzo Putortì, Mario Riggio, Francesco Suraci, Franco Torre, Antonello Turiano.