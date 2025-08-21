Reggio Calabria, gazebo abusivo sequestrato e automobilista denunciato dopo fuga

StrettoWeb

Continua rutilante l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria. Nelle ultime 24 ore in due distinte operazioni sono state denunciate altrettante persone. Il nucleo polizie specializzate ha infatti sottoposto a sequestro un gazebo in pieno centro in quanto non aveva ottemperato all’ordinanza di rimozione emessa dal SUAP e rinveniente da pregresso verbale della medesima polizia locale che aveva accertato l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato amministrativamente e deferito all’autorità giudiziaria per inosservanza di ordine legalmente impartito.

In una ulteriore attività di polizia stradale, a seguito di una sanzione per sosta vietata, il conducente del veicolo ha prima inveito contro gli agenti poi, allorquando dagli accertamenti ulteriori è emerso che io veicolo sanzionato era già stato sottoposto a sequestro amministrativo, si dava a precipitosa fuga non consentendo l’attività doverosa degli agenti. Rintracciato presso la propria abitazione è stato invitato al comando, ed ivi, dopo le formalità di rito, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

A carico del cittadino reggino sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 2000 euro; il veicolo è stato sigillato ed affidato in custodia a depositeria autorizzata ai fini della confisca. Conformemente alla normativa vigente, al conducente è stata contestualmente ritirata la patente ai fini della revoca. Le attività che si inquadrano nel più ampio dispositivo di rafforzamento dei servizi nei periodo estivo. I soggetti deferiti sono da considerarsi innocenti fino a sentenza passata in giudicato.